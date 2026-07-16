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Entre les différents corps de police

«Mieux s'organiser» face au crime dans les communautés autochtones

par 98.5

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Entendu dans

Le matin

le 16 juillet 2026 07:50

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«Mieux s'organiser» face au crime dans les communautés autochtones
La Sûreté du Québec accroît sa collaboration avec les corps policiers autochtones. / La Presse Canadienne

La Sûreté du Québec accroît sa collaboration avec les corps policiers autochtones.

Le gouvernement a annoncé mercredi la conclusion d'une entente de 2 millions de dollars avec le fédéral pour soutenir le projet d'Équipes mixtes d'enquête visant à contrer les activités criminelles organisées en milieu autochtone.

Le directeur général de l’Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuit du Québec, Pierre Simard, se réjouit de l'entente qui permettra, selon lui, de mieux lutter contre l'expansion du crime organisé dans les communautés.

Écoutez Pierre Simard faire le point jeudi à l'émission matinale animée par Jean-Sébastien Hammal. 

«Le fait de pouvoir bénéficier de la connaissance de la réalité terrain liée au corps de police et la partager avec les grandes organisations, comme la Sûreté du Québec et la GRC, ça va améliorer notre capacité et nous permettre d'être mieux organisés pour faire face à ces enjeux-là.»

Pierre Simard

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