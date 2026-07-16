Entre les différents corps de police

La Sûreté du Québec accroît sa collaboration avec les corps policiers autochtones.

Le gouvernement a annoncé mercredi la conclusion d'une entente de 2 millions de dollars avec le fédéral pour soutenir le projet d'Équipes mixtes d'enquête visant à contrer les activités criminelles organisées en milieu autochtone.

Le directeur général de l’Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuit du Québec, Pierre Simard, se réjouit de l'entente qui permettra, selon lui, de mieux lutter contre l'expansion du crime organisé dans les communautés.

Écoutez Pierre Simard faire le point jeudi à l'émission matinale animée par Jean-Sébastien Hammal.