Juste pour rire

Reconnu pour son sens de la répartie, l'humoriste français Tom Baldetti s'est spécialisé dans l'art de la rétrolalie, c'est-à-dire prononcer instantanément des mots à l'envers.

C'est sa mère qui lui a transmis cette habileté lorsqu'il avait 10 ans.

L'artiste explique qu'il parvient à réaliser ce tour de force en visualisant les mots et en les lisant de droite à gauche.

Écoutez Tom Baldetti faire le point avec la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix et l'animateur Jean-Sébastien Hammal, jeudi matin.

Au-delà de cette habileté unique, l'humoriste propose un style d'humour qu'il qualifie d'universel et de rassembleur pour toutes les générations.

Son spectacle, intitulé Tome 1, aborde notamment des anecdotes personnelles, son rapport à la parentalité et les questionnements inhérents au fait d'atteindre l'âge qu'avaient ses parents lorsqu'ils l'ont eu.