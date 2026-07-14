Les cliniques Aire ouverte prennent de l'expansion

Le réseau des cliniques Aire ouverte, qui offre des services gratuits et sans rendez-vous aux jeunes de 12 à 25 ans, s'agrandit grâce à une aide financière de 70 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Cet investissement permettra d'ouvrir cinq nouveaux points de service.

Conçu par et pour les jeunes, ce modèle mise sur l'accessibilité pour répondre rapidement aux besoins de santé mentale et sexuelle, contribuant ainsi à réduire les listes d'attente.

Écoutez le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance, Lionel Carmant, faire le point mardi à l'émission du matin animée par Jean-Sébastien Hammal.