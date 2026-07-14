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Les cliniques Aire ouverte prennent de l'expansion

«Nos listes d'attente en santé mentale jeunesse ne font que baisser»

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Entendu dans

Le matin

le 14 juillet 2026 08:06

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«Nos listes d'attente en santé mentale jeunesse ne font que baisser»
Lionel Carmant / La Presse Canadienne

Le réseau des cliniques Aire ouverte, qui offre des services gratuits et sans rendez-vous aux jeunes de 12 à 25 ans, s'agrandit grâce à une aide financière de 70 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Cet investissement permettra d'ouvrir cinq nouveaux points de service.

Conçu par et pour les jeunes, ce modèle mise sur l'accessibilité pour répondre rapidement aux besoins de santé mentale et sexuelle, contribuant ainsi à réduire les listes d'attente.

Écoutez le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance, Lionel Carmant, faire le point mardi à l'émission du matin animée par Jean-Sébastien Hammal.

«Ce qu'on voit, c'est que depuis l'implantation et le déploiement des Aire ouverte, nos listes d'attente en santé mentale jeunesse ne font que baisser...»

Lionel Carmant

Autres sujets abordés

  • L'anxiété chez les jeunes;
  • Utilisation des téléphones par les parents.

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