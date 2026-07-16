Un nuage de fumée toxique envahit l'Ontario

Toronto est, jeudi matin, la troisième ville avec la pire qualité de l'air de la planète.

C'est ce que nous apprend le site spécialisé IQAir.

De son côté, Environnement Canada a attribué la cote 10+ à la région de Toronto, ce qui signifie que l'air présente actuellement un risque très élevé pour la santé de la population.

La pollution urbaine ainsi que la fumée des feux de forêt qui sévissent dans le nord-ouest de l'Ontario seraient en cause.

Dans cette région de la province, près de 185 feux actifs sont recensés, dont une trentaine se sont ajoutés au cours de la soirée de mardi.

Écoutez l'animateur Jean-Sébastien Hammal faire le point sur les répercussions majeures de ces feux de forêt en Ontario, jeudi, dans son tour d'horizon.

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