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Le rôle d'homme fort dans une équipe

«Un rôle qui gruge l'énergie: c'est tellement d'anxiété» -André Roy

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 juillet 2026 21:09

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Un rôle qui gruge l'énergie: c'est tellement d'anxiété» -André Roy
André Roy (à gauche) à sa dernière saison dans la LNH, avec les Flames, en 2008-2009. / PC/Larry MacDougal

André Roy a joué une douzaine de saisons dans LNH, disputant 515 matchs avec cinq équipes différentes. Depuis sa retraite en 2009, il poursuit une carrière dans les médias.

Écoutez André Roy, ancien homme fort de la LNH et analyste hockey, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Né aux États-Unis, André Roy a grandi au Québec et il possède la double nationalité;
  • Il a changé son style de jeu à travers son parcours de hockey, mais il a joué au soccer durant l'été, et ce, jusqu'à ses 15 ans;
  • Ses idoles sont Chris Nilan, Mats Naslund, Mario Lemieux et Guy Lafleur, qui a été une grande idole pour lui;
  • À l'adolescence, André Roy avait les cassettes DVD de Guy Lafleur, Mario Lemieux, Wayne Gretzy;
  • Une inversion de cassettes - avec les films adultes de son père - a mené à une situation loufoque avec ses voisins;
  • Son père n’aimait pas qu'André jette les gants;
  • «Lorsque j’ai été repêché - par les Bruins -, je n’ai même pas entendu mon nom»;
  • Le rôle d'homme fort: «C’est tellement un rôle qui gruge l'énergie, l'anxiété en dedans de toi.»
  • Roy parle de son passage de la LNH... à la ECHL;
  • Une anecdote avec le Lightning, après une défaite en séries, à la suite d'une demande de Martin St-Louis;
  • Pour bâtir une équipe, Roy choisit St-Louis, Vincent Lecavalier ou Brad Richards? «Je pense que je prendrais Martin»;
  • Roy parle de son amitié avec le défunt chanteur, Bob Bissonette;
  • Il a appris à jouer de la guitare dans la LNH;
  • Sur sa santé, Roy ne veut pas faire d’analyses. Il se sent bien pour le moment;
  • Est-ce que la LNH en fait assez pour la sécurité des joueurs? «Ils se sont améliorés. Ils font ce qu’ils peuvent. J’aurais aimé que les hommes forts aient une indemnisation.»
André Roy dans les studios du 98.5 FM/Cogeco Media

Source: André Roy dans les studios du 98.5 FM/Cogeco Media

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