Le rôle d'homme fort dans une équipe

André Roy a joué une douzaine de saisons dans LNH, disputant 515 matchs avec cinq équipes différentes. Depuis sa retraite en 2009, il poursuit une carrière dans les médias.

Écoutez André Roy, ancien homme fort de la LNH et analyste hockey, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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