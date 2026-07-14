Retour sur un parcours inspirant

De « Monsieur Insignifiant » à champion de la Coupe Grey, l'ancien joueur de ligne offensive Luc Brodeur-Jourdain a connu un parcours hors du commun. Initié sur le tard au cégep, il a gravi tous les échelons, soulevant trois Coupes Vanier avec le Rouge et Or avant de s'imposer chez les Alouettes de Montréal.

Écoutez Luc Brodeur-Jourdain, ancien joueur et entraîneur de ligne offensive chez les Alouettes de Montréal, revenir sur sa carrière et sur ses projets actuels, mardi, au micro d'Éric Hoziel.