Retour sur un parcours inspirant

De « Monsieur Insignifiant » à champion de la Coupe Grey, l'ancien joueur de ligne offensive Luc Brodeur-Jourdain a connu un parcours hors du commun. Initié sur le tard au cégep, il a gravi tous les échelons, soulevant trois Coupes Vanier avec le Rouge et Or avant de s'imposer chez les Alouettes de Montréal.
Écoutez Luc Brodeur-Jourdain, ancien joueur et entraîneur de ligne offensive chez les Alouettes de Montréal, revenir sur sa carrière et sur ses projets actuels, mardi, au micro d'Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- Au secondaire, il n'avait aucune idée de ce qu'il souhaitait faire plus tard...mais il adorait la musique!;
- Luc parle de son côté mélomane et son amour pour la musique des années 90;
- Sa stature déjà imposante dès sa première année de cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu;
- Claude Trudel, un enseignant qui a cru en lui;
- Son passage dans l'organisation du Rouge et Or de l'Université Laval;
- Repêché au dernier rang au repêchage de la LCF, il a hérité du titre de «Monsieur Insignifiant»
- Ses conquêtes de la Coupe Grey;