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Retour sur un parcours inspirant

Luc Brodeur-Jourdain: de «Monsieur Insignifiant» à champion de la Coupe Grey

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 juillet 2026 21:09

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Luc Brodeur-Jourdain: de «Monsieur Insignifiant» à champion de la Coupe Grey
Luc Brodeur-Jourdain et son coéquipier Kristian Matte en 2019. / CP - Graham Hughes

De « Monsieur Insignifiant » à champion de la Coupe Grey, l'ancien joueur de ligne offensive Luc Brodeur-Jourdain a connu un parcours hors du commun. Initié sur le tard au cégep, il a gravi tous les échelons, soulevant trois Coupes Vanier avec le Rouge et Or avant de s'imposer chez les Alouettes de Montréal.

Écoutez Luc Brodeur-Jourdain, ancien joueur et entraîneur de ligne offensive chez les Alouettes de Montréal, revenir sur sa carrière et sur ses projets actuels, mardi, au micro d'Éric Hoziel.

Les sujets discutés

  • Au secondaire, il n'avait aucune idée de ce qu'il souhaitait faire plus tard...mais il adorait la musique!;
  • Luc parle de son côté mélomane et son amour pour la musique des années 90;
  • Sa stature déjà imposante dès sa première année de cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu;
  • Claude Trudel, un enseignant qui a cru en lui;
  • Son passage dans l'organisation du Rouge et Or de l'Université Laval;
  • Repêché au dernier rang au repêchage de la LCF, il a hérité du titre de «Monsieur Insignifiant»
  • Ses conquêtes de la Coupe Grey;

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