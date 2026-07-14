Gagnant de la dixième étape

Le cycliste Tadej Pogačar poursuit sa lancée au Tour de France, lui qui a remporté la dixième étape.

Cependant, au-delà de l’exploit sportif, cette réussite à l’avant-plan la question de la sécurité des athlètes, Pogačar ayant lui-même exprimé de vives inquiétudes quant aux effets de la chaleur extrême sur la santé des coureurs du peloton.

Le cycliste slovène souhaiterait que les étapes débutent plus tôt en matinée pour profiter de la fraicheur, lors des épisodes de forte chaleur.

Écoutez l'édito d'Éric Hoziel, mardi, aux Amateurs de sports.