Lalonde deviendrait l'adjoint de St-Louis

L'ancien entraîneur-chef des Red Wings de Detroit et entraîneur adjoint du Lightning de Tampa Bay, Derek Lalonde, deviendrait le nouvel adjoint de Martin St-Louis, avec les Canadiens de Montréal.

Écoutez le gardien de but Louis Domingue commenter cette potentielle embauche et plusieurs autres sujets avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés