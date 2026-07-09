Lalonde deviendrait l'adjoint de St-Louis

L'ancien entraîneur-chef des Red Wings de Detroit et entraîneur adjoint du Lightning de Tampa Bay, Derek Lalonde, deviendrait le nouvel adjoint de Martin St-Louis, avec les Canadiens de Montréal.
Écoutez le gardien de but Louis Domingue commenter cette potentielle embauche et plusieurs autres sujets avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Ducks ont égalé l'offre hostile des Flyers pour conserver les services de Léo Carlsson: ça leur coûte 18 millions $ par saison;
- On discute de la probable nomination de Derek Lalonde comme entraîneur adjoint du Canadien de Montréal auprès de Martin St-Louis;
- On parle de l’exigence du métier d’entraîneur dans la LNH.