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Coupe du Monde 2026

France-Espagne:«Nous n'avons pas eu la demi-finale qu'on méritait»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 juillet 2026 19:05

Avec

Vincent Destouches
Vincent Destouches
Éric Hoziel
Éric Hoziel
France-Espagne:«Nous n'avons pas eu la demi-finale qu'on méritait»
Les joueurs français avaient la mine basse après la défaite. / David J. Phillip

C'est dans un match qui ne passera pas à l'histoire que l’Espagne est parvenue à décrocher son billet pour la grande finale de la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire de 2-0 contre la France en demi-finale.

Pour l'expert en soccer Vincent Destouches, qui avait prédit une victoire de l'Espagne, la qualité du match laissait à désirer, malgré la grande anticipation autour de cet affrontement entre deux puissances du sport.

Il souligne toutefois la domination de la Roja, qui a su s'imposer, notamment grâce à une défensive hermétique face à des Bleus en manque d'inspiration.

Malgré le statut de favoris de la troupe de Didier Deschamps, les choix stratégiques du sélectionneur français sont ciblés par des critiques des partisans.

Écoutez l'expert soccer de Cogeco Média, Vincent Destouches, revenir sur cette demi-finale, mardi, au micro d'Éric Hoziel.

«On s'attendait à un super match, on parlait de finale avant l'heure, mais on a eu rien de tout ça. C'était même pas une bonne demi finale.»

Vincent Destouches

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