C'est dans un match qui ne passera pas à l'histoire que l’Espagne est parvenue à décrocher son billet pour la grande finale de la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire de 2-0 contre la France en demi-finale.

Pour l'expert en soccer Vincent Destouches, qui avait prédit une victoire de l'Espagne, la qualité du match laissait à désirer, malgré la grande anticipation autour de cet affrontement entre deux puissances du sport.

Il souligne toutefois la domination de la Roja, qui a su s'imposer, notamment grâce à une défensive hermétique face à des Bleus en manque d'inspiration.

Malgré le statut de favoris de la troupe de Didier Deschamps, les choix stratégiques du sélectionneur français sont ciblés par des critiques des partisans.

Écoutez l'expert soccer de Cogeco Média, Vincent Destouches, revenir sur cette demi-finale, mardi, au micro d'Éric Hoziel.