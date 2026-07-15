Revers de 2-1 contre l'Argentine

À la 84e minute de la demi-finale de la coupe du monde entre l'Argentine et l'Angleterre, mercredi, les Anglais avaient les devants 1-0.
Une quinzaine de minutes plus tard, au sifflet final, l'Argentine a quitté le terrain au terme d'un triomphe de 2-1.
Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco, analyser la demi-finale Argentine-Angleterre avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Deux heures plus tard, le verdict de Destouches est sans appel à la question: «Est-ce que l'Angleterre l'a un peu échappée (la victoire)?»
«Un peu, beaucoup, complètement, passionnément, à la folie, pas du tout... Tu peux mettre tout ce que tu veux, l'Angleterre c'est auto-infligée cette défaite, en grande partie».
«À partir de ce but, l'Angleterre a donné l'impression qu'il pensait avoir fait le plus dur, alors que le plus dur reste à faire.»
Destouches n'en revient pas de la décision du sélectionneur de l'Angleterre d'avoir fait entrer ses joueurs défensifs si tôt en deuxième demie.
«Donc, là, le message, il est clair: on veut défendre l'avance. Maintenant, on défend jusqu'à la mort. Ils font bien leur boulot, les Anglais: ils marquent, et là, ils décident eux-mêmes de changer le match en arrêtant de jouer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes le ballon aux Argentins et à qui? Chez l'Argentine, un gars qui s'appelle Lionel Messi. Donc, tu dis: tiens, on va défier peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot d'essayer de nous battre... Pourquoi tu prends ce pari complètement dingue? C'est inacceptable.»
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