Revers de 2-1 contre l'Argentine

À la 84e minute de la demi-finale de la coupe du monde entre l'Argentine et l'Angleterre, mercredi, les Anglais avaient les devants 1-0.

Une quinzaine de minutes plus tard, au sifflet final, l'Argentine a quitté le terrain au terme d'un triomphe de 2-1.

Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco, analyser la demi-finale Argentine-Angleterre avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Deux heures plus tard, le verdict de Destouches est sans appel à la question: «Est-ce que l'Angleterre l'a un peu échappée (la victoire)?»