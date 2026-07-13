Le rêve olympique

Le gymnaste canadien Félix Dolci a participé au documentaire de Charles Gervais portant sur les Jeux olympiques de Montréal en 1976, lui qui a participé aux JO de Paris, en 2024.

Écoutez le gymnaste Félix Dolci qui a participé aux JO de Paris, en 2024, et qui se prépare pour les JO de Los Angeles, en 2028.

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