Le rêve olympique

Le gymnaste canadien Félix Dolci a participé au documentaire de Charles Gervais portant sur les Jeux olympiques de Montréal en 1976, lui qui a participé aux JO de Paris, en 2024.
Écoutez le gymnaste Félix Dolci qui a participé aux JO de Paris, en 2024, et qui se prépare pour les JO de Los Angeles, en 2028.
Les sujets discutés
- Dolci évoque son parcours, ses inspirations - un gymnaste japonais - et Nadia Comaneci;
- Il parle de son expérience aux Jeux panaméricains et Jeux olympiques de Paris;
- Dolci se prépare pour les JO de Los Angeles, en 2028;
- Il bénéficie des infrastructures du Stade olympique et il souligne l'importance de la réutilisation des infrastructures selon la nouvelle charte olympique;
- Félix Dolci partage aussi l’impact du sport sur la persévérance, la discipline et la résilience, et son expérience dans la téléréalité Big Brother.
Source: Félix dolci dans nos studios/Cogeco Média