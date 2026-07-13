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Du 7 au 9 août

L'été de Gilles, durant le Grand Prix de Trois-Rivières

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 juillet 2026 20:03

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
L'été de Gilles, durant le Grand Prix de Trois-Rivières
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Une fois encore, le Grand Prix de Trois-Rivières battra son plein du 7 au 9 août. Mais il aura une saveur particulière en raison du 50e anniversaire de la victoire de Gilles Villeneuve à cette épreuve.

Écoutez Dominic Fugère, directeur du Grand Prix de Trois-Rivières, nous parler de l'édition de 2026 avec Éric Hoziel.

Les sujets discutés

  • Dominc Fugère souligne l’importance historique de l’événement fondé en 1967, pour son circuit urbain unique;
  • Cette année, le Grand Prix célèbre les 50 ans de la légende Gilles Villeneuve et de sa victoire à Trois-Rivières il y a cinq décennies;
  • Les courses incluent la formule NASCAR et le Rallycross international;
  • L'événement mobilise plus de 1000 bénévoles et toute la communauté locale pour accueillir des amateurs venus de Montréal, Québec, Gatineau et Saguenay.

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