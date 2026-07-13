Une fois encore, le Grand Prix de Trois-Rivières battra son plein du 7 au 9 août. Mais il aura une saveur particulière en raison du 50e anniversaire de la victoire de Gilles Villeneuve à cette épreuve.
Écoutez Dominic Fugère, directeur du Grand Prix de Trois-Rivières, nous parler de l'édition de 2026 avec Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- Dominc Fugère souligne l’importance historique de l’événement fondé en 1967, pour son circuit urbain unique;
- Cette année, le Grand Prix célèbre les 50 ans de la légende Gilles Villeneuve et de sa victoire à Trois-Rivières il y a cinq décennies;
- Les courses incluent la formule NASCAR et le Rallycross international;
- L'événement mobilise plus de 1000 bénévoles et toute la communauté locale pour accueillir des amateurs venus de Montréal, Québec, Gatineau et Saguenay.