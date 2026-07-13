Une fois encore, le Grand Prix de Trois-Rivières battra son plein du 7 au 9 août. Mais il aura une saveur particulière en raison du 50e anniversaire de la victoire de Gilles Villeneuve à cette épreuve.

Écoutez Dominic Fugère, directeur du Grand Prix de Trois-Rivières, nous parler de l'édition de 2026 avec Éric Hoziel.

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