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Daniel Jacob, entraîneur-chef du Rocket

«On y va avec la continuité» -Vincent Demuy

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 juillet 2026 19:29

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«On y va avec la continuité» -Vincent Demuy
Daniel Jacob. / Courtoisie/Site web Canadiens de Montréal

Daniel Jacob a été nommé entraîneur-chef du Rocket de Laval, lundi, succédant ainsi à Pascal Vincent.

Écoutez à ce sujet Vincent Demuy, analyste des matchs du Rocket de Laval, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Selon Demuy, cette nomination s'inscrit dans une démarche de continuité soutenue par l’organisation des Canadiens de Montréal.

Ancien capitaine des Red Birds de l’Université McGill, Jacob possède une expérience variée, incluant des passages à Blainville-Boisbriand, San Diego, Syracuse et même en Serbie;

Il est reconnu pour ses qualités de communicateur et son engagement envers le développement des jeunes espoirs comme.

Martin Laperrière restera adjoint, tandis qu’un nouvel entraîneur offensif sera recruté.

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