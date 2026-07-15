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Gain de 2-1 contre l'Angleterre

«L'Argentine a trouvé le moyen de jouer avec de la personnalité» -Marcuzzi

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 juillet 2026 18:42

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«L'Argentine a trouvé le moyen de jouer avec de la personnalité» -Marcuzzi
Lionel Messi et ses compatriotes célèbrent leur victoire / AP/Lynne Sladky

L'Argentine a effacé un déficit de 0-1 avec un doublé dans les derniers instants pour l'emporter 2-1 contre l'Angleterre, mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde.

Écoutez Arcadio Marcuzzi, producteur des matchs du CF Montréal chez Apple TV, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets abordés

  • Des buts aux 85ᵉ et 92ᵉ minutes permettent à l'Argentine de vaincre l'Angleterre;
  • Un triomphe mérité pour l'Albiceleste;
  • On évoque la dimension géopolitique du match et l’ambiance exceptionnelle des supporters argentins;
  • Un neuvième Ballon d’Or pour Messi si l’Argentine l’emporte?

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