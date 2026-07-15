Gain de 2-1 contre l'Angleterre

L'Argentine a effacé un déficit de 0-1 avec un doublé dans les derniers instants pour l'emporter 2-1 contre l'Angleterre, mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde.
Écoutez Arcadio Marcuzzi, producteur des matchs du CF Montréal chez Apple TV, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets abordés
- Des buts aux 85ᵉ et 92ᵉ minutes permettent à l'Argentine de vaincre l'Angleterre;
- Un triomphe mérité pour l'Albiceleste;
- On évoque la dimension géopolitique du match et l’ambiance exceptionnelle des supporters argentins;
- Un neuvième Ballon d’Or pour Messi si l’Argentine l’emporte?