Gain de 2-1 contre l'Angleterre

L'Argentine a effacé un déficit de 0-1 avec un doublé dans les derniers instants pour l'emporter 2-1 contre l'Angleterre, mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde.

Écoutez Arcadio Marcuzzi, producteur des matchs du CF Montréal chez Apple TV, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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