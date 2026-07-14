Tournoi prestigieux

La 154ᵉ édition de l’Omnium britannique s'installe sur le prestigieux parcours du Royal Birkdale à Southport, en Angleterre.

Pour le golfeur professionnel québécois Yohann Benson, ce tournoi occupe une place particulière, alors qu'il a eu la chance d'être caddie pour cet important tournoi par le passé. Il décrit l'atmosphère unique qui règne à ce tournoi ainsi que la passion des spectateurs.

Ce circuit représente un défi bien différent de celui auquel les joueurs sont habitués en Amérique du Nord, notamment en raison de la fermeté et de la rapidité légendaires des links britanniques, qui exigent une précision tactique absolue, reléguant la seule force de frappe au second plan.

Écoutez Yohann Benson, golfeur professionnel du Club de Golf Le Mirage, discuter de ce prestigieux tournoi, mardi soir, au micro d'Éric Hoziel.