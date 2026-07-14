Triomphe de Jordan Walker

Le jeune voltigeur des Cardinals de Saint-Louis, Jordan Walker, a remporté sur le concours de coups de circuit de la MLB lors du Match des Étoiles de la ligue.

Au-delà de cet exploit, la discussion tourne autour du format de cette compétition. Le concours de coup de circuits est-il aussi intéressant qu'il l'était par le passé? Jeremy Filosa donne son avis.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa aborder le sujet, mardi soir, au micro d'Éric Hoziel.