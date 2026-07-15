Les JO de Montréal et nous: 50 ans, 50 regards

Les Jeux olympiques de Montréal ont eu lieu il y a 50 ans cette année.

Pierre Gince a écrit un livre sur le sujet: Les Jeux olympiques de Montréal et nous: 50 ans, 50 regards.

Écoutez Pierre Gince nous faire revivre les JO de 1976 avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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