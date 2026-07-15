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Les JO de Montréal et nous: 50 ans, 50 regards

«Du jour au lendemain, il y a un appétit pour la gymnastique et l'athlétisme»

par 98.5 Sports

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21:04

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 juillet 2026 19:38

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Du jour au lendemain, il y a un appétit pour la gymnastique et l'athlétisme»
Nadi Comaneci en 1976. / AP archives/Paul Vathis

Les Jeux olympiques de Montréal ont eu lieu il y a 50 ans cette année.

Pierre Gince a écrit un livre sur le sujet: Les Jeux olympiques de Montréal et nous: 50 ans, 50 regards.

Écoutez Pierre Gince nous faire revivre les JO de 1976 avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Bruce Jenner - devenu Caitlyn depuis - a déclaré que les Jeux de Montréal avaient été les meilleurs, rayon organisation;
  • Jenner, qui a remporté l'or au décathlon, a visité une foule de site durant les JO;
  • L'Expo 1967 et les JO de 1976 sont indissociables;
  • En 15 jours, le public a fait une foule de découvertes: le hockey ne se joue pas que sur la glace, les gymnases peuvent servir pour une foule de disciplines et l'athlétisme et la gymnastique sont accessibles aux filles.
  • La pérennité des installations olympiques;
  • Roger Taillibert était-il l'architecte idéal pour ce projet?
Pierre Gince dans les studios du 98.5 FM

Source: Pierre Gince dans les studios du 98.5 FM

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