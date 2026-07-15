Les JO de Montréal et nous: 50 ans, 50 regards

Les Jeux olympiques de Montréal ont eu lieu il y a 50 ans cette année.
Pierre Gince a écrit un livre sur le sujet: Les Jeux olympiques de Montréal et nous: 50 ans, 50 regards.
Écoutez Pierre Gince nous faire revivre les JO de 1976 avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Bruce Jenner - devenu Caitlyn depuis - a déclaré que les Jeux de Montréal avaient été les meilleurs, rayon organisation;
- Jenner, qui a remporté l'or au décathlon, a visité une foule de site durant les JO;
- L'Expo 1967 et les JO de 1976 sont indissociables;
- En 15 jours, le public a fait une foule de découvertes: le hockey ne se joue pas que sur la glace, les gymnases peuvent servir pour une foule de disciplines et l'athlétisme et la gymnastique sont accessibles aux filles.
- La pérennité des installations olympiques;
- Roger Taillibert était-il l'architecte idéal pour ce projet?
Source: Pierre Gince dans les studios du 98.5 FM