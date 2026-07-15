Si l'Argentine gagne dimanche

L'Argentine affrontera l'Espagne en finale de la Coupe du monde après avoir vaincu l'Angleterre 2-1 dans les arrêts de jeu, mercredi, à Atlanta.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal et analyste à RDS, Patrice Bernier, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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