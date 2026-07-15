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Si l'Argentine gagne dimanche

Le débat sur le plus grand joueur de tous les temps sera clos

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 juillet 2026 20:01

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Le débat sur le plus grand joueur de tous les temps sera clos
Lionel Messi porté en triomphe par ses coéquipiers / AP/Rebecca Blackwell

L'Argentine affrontera l'Espagne en finale de la Coupe du monde après avoir vaincu l'Angleterre 2-1 dans les arrêts de jeu, mercredi, à Atlanta.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal et analyste à RDS, Patrice Bernier, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'Argentine bat l'Angleterre et va affronter l'Espagne en finale de la Coupe du monde;
  • Lionel Messi ne marque pas, mais il offre deux passes décisives;
  • Si l'Argentine gagne dimanche, il n'y aura plus de discussion quant à savoir qui est le meilleur de tous les temps;
  • On analyse les choix tactiques - discutables - de l'Angleterre;
  • Sur papier, Bernier pense que l'Angleterre a une meilleure équipe que l'Argentine, mais cette dernière a la détermination des champions.
  • Le retour du CF Montréal en MLS contre le Toronto FC.

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