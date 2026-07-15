L'Argentine affrontera l'Espagne en finale de la Coupe du monde après avoir vaincu l'Angleterre 2-1 dans les arrêts de jeu, mercredi, à Atlanta.
Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal et analyste à RDS, Patrice Bernier, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'Argentine bat l'Angleterre et va affronter l'Espagne en finale de la Coupe du monde;
- Lionel Messi ne marque pas, mais il offre deux passes décisives;
- Si l'Argentine gagne dimanche, il n'y aura plus de discussion quant à savoir qui est le meilleur de tous les temps;
- On analyse les choix tactiques - discutables - de l'Angleterre;
- Sur papier, Bernier pense que l'Angleterre a une meilleure équipe que l'Argentine, mais cette dernière a la détermination des champions.
- Le retour du CF Montréal en MLS contre le Toronto FC.