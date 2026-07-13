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Primes aux médecins

Le phénomène des «médecins imaginaires»: la face cachée de l’accès aux patients

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Entendu dans

Le matin

le 13 juillet 2026 07:23

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Stéphanie Grammond
Stéphanie Grammond
Le phénomène des «médecins imaginaires»: la face cachée de l’accès aux patients
Stéphanie Grammond / Cogeco Média

De récentes données révèlent que de nombreuses cliniques ont presque doublé leur nombre de patients pris en charge collectivement à la suite de l’accord avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). 

Si ces chiffres traduisent une accélération des inscriptions, la réalité sur le terrain soulève de grandes questions sur l’accès réel à un médecin.

En effet, près de la moitié des patients inscrits de la sorte ne parviennent pas à obtenir de rendez-vous dans leur clinique attitrée et doivent systématiquement se tourner vers le guichet d'accès à la première ligne (GAP).

Écoutez la chroniqueuse économique Stéphanie Grammond faire le point, lundi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

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