Le documentaire JO76 - Rêver grand

Les Jeux olympiques de 1976 ont 50 ans cet été et un nouveau documentaire vient d'être réalisé à ce sujet.

Écoutez Charles Gervais, réalisateur du documentaire JO76 – Rêver grand, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Le documentaire JO 1976 - Rêver grand, réalisé par Charles Gervais, diffusé sur ICI Télé et ICI Tou.tv le 21 juillet, explore l’impact des Jeux olympiques de Montréal 1976 sur l’ambition collective au Québec, en abordant des thèmes comme l’inspiration de la jeunesse, l’évolution des infrastructures (Stade olympique, Centre Bell, Stade Saputo), et les défis sociaux actuels (itinérance, écoles, hôpitaux).

Des intervenants tels que Luc Ferrandez, Serge Denoncourt et Félix Dolci témoignent de l’héritage olympique, du cynisme face aux coûts et de la nécessité de rêver collectivement.