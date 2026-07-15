Demi-finale de la Coupe du monde

Les Français n’ont pas fait le poids face à l’Espagne mardi après-midi, alors que les deux équipes se battaient pour une place en finale de la Coupe du monde de soccer.

Les Bleus ont généré peu d'occasions face à une équipe espagnole bien rodée qui a su trouver les filets à deux reprises.

Le sélectionneur de l’équipe, Didier Deschamps, s’est permis de remettre en question la qualité de l’arbitrage pour expliquer en partie la mauvaise performance de ses joueurs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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