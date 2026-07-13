Dans la foulée de l'affaire Balogun

«L'affaire Balogun», à la Coupe du monde, est-elle une autre controverse passagère ou un point de rupture? C'est la question posée par le chroniqueur de La Presse, Alexandre Pratt.
Écoutez Alexandre Pratt, présent dans la région de Dallas à la veille de la demi-finale France-Espagne, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'affaire Balogun, controverse passagère ou point de rupture?;
- «Des joueurs et des entraîneurs contestent ouvertement l'intégrité des arbitres du tournoi»;
- On évoque les accusations de favoritisme et de corruption envers la FIFA, notamment après l'intervention de Donald Trump pour annuler un carton rouge de l'équipe américaine;
- «La FIFA a elle-même créé un terreau fertile pour les théories du complot».