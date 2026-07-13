Dans la foulée de l'affaire Balogun

«L'affaire Balogun», à la Coupe du monde, est-elle une autre controverse passagère ou un point de rupture? C'est la question posée par le chroniqueur de La Presse, Alexandre Pratt.

Écoutez Alexandre Pratt, présent dans la région de Dallas à la veille de la demi-finale France-Espagne, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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