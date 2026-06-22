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Baseball

L'intensité et la longévité de Bryce Harper

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 juin 2026 20:26

Avec

Alex Agostino
Alex Agostino
Éric Hoziel
L'intensité et la longévité de Bryce Harper
Alex Agostino / Cogeco Média

Bryce Harper, des Phillies de Philadelphie, a réalisé le premier carrousel de sa carrière et failli en réussir un second.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste baseball au 98.5 sports, Alex Agostino, avec Étic Hoziel.

Les sujets discutés.

  • On parle de l'intensité et la longévité (15 ans) de Harper;
  • L'influence de Harper sur l’arrivée d’agents libres à Philadelphie;
  • Harper ne veut qu'une chose: remporter la Série mondiale;
  • Mike Trout, des Angels de Los Angeles, doit-il être considéré comme un immense talent sous-exploité?

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