Bryce Harper, des Phillies de Philadelphie, a réalisé le premier carrousel de sa carrière et failli en réussir un second.
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste baseball au 98.5 sports, Alex Agostino, avec Étic Hoziel.
Les sujets discutés.
- On parle de l'intensité et la longévité (15 ans) de Harper;
- L'influence de Harper sur l’arrivée d’agents libres à Philadelphie;
- Harper ne veut qu'une chose: remporter la Série mondiale;
- Mike Trout, des Angels de Los Angeles, doit-il être considéré comme un immense talent sous-exploité?