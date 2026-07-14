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Tour d'horizon de la météo

Tornades, orages, ciel jaune...que se passe-t-il au Québec?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 juillet 2026 16:21

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Tornades, orages, ciel jaune...que se passe-t-il au Québec?
Catherine Brisson / Cogeco Média

Le Québec fait face à plusieurs phénomènes météo extrêmes depuis le début du mois de juin. De la Mauricie à Montréal, en passant par La Tuque et Trois-Rivières, la province enchaîne chaleur étouffante, pluies torrentielles et orages violents.

Déjà trois tornades ont d'ailleurs touché terre cet été. Pour le météorologue Gilles Brien, cette instabilité marquée s'explique par une atmosphère anormalement chaude et humide, un carburant parfait pour des cellules orageuses explosives.

Écoutez le météorologue Gilles Brien expliquer ces événements météorologiques, mardi, au Québec maintenant.

Ce dernier précise que les orages qui frappent la province cet été ne sont pas des orages normaux.

«On me dit souvent, c'est l'été, c'est normal Monsieur Brien, il y a des orages. Sauf que cette année, puis depuis quelques années, c'est pas des orages ordinaires, on appelle ça des orages violents. C'est pas un qualificatif joli simplement pour l'expression.»

Gilles Brien

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