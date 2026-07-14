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La France s'incline en pleine fête nationale

Mondial: l'Espagne surprend la France et file vers la grande finale

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 juillet 2026 17:00

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Evelyne Audet
Evelyne Audet
Mondial: l'Espagne surprend la France et file vers la grande finale
L'Espagne s'impose 2 à 0 face à la France / AP Photo / Ashley Landis

L'Espagne s'impose 2 à 0 face à la France et obtient son billet pour la finale où ils affronteront le gagnant de la demi-final entre l'Angleterre et l'Argentine.

Kylian Mbappé et les Bleus ont tenté en vain de répliquer, mais la structure défensive de la Roja et les sorties audacieuses du gardien Unai Simón ont pavé la voie des espagnols vers la grande finale de dimanche.

Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés:

  • Baseball majeur: couronnement d'un nouveau champion des coups de circuit dans un format réinventé.
  • Tour de France: Tadej Pogačar continue d'écrire l'histoire.

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