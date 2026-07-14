La France s'incline en pleine fête nationale

L'Espagne s'impose 2 à 0 face à la France et obtient son billet pour la finale où ils affronteront le gagnant de la demi-final entre l'Angleterre et l'Argentine.

Kylian Mbappé et les Bleus ont tenté en vain de répliquer, mais la structure défensive de la Roja et les sorties audacieuses du gardien Unai Simón ont pavé la voie des espagnols vers la grande finale de dimanche.

Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.

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