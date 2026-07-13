Le 7 juillet dernier, Meta a annoncé la fonctionnalité Meta AI, qui permet à n’importe quel utilisateur de créer des hypertrucages avec l’intelligence artificielle (IA) à partir de photos Instagram.

Le tout est possible à condition que le compte soit public et que l’option soit activée.

Pour plusieurs utilisateurs, la fonctionnalité était activée par défaut. On apprend aujourd’hui que META fait marche arrière.

Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.