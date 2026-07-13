Période estivale

Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, revient d’une semaine de vacances en pourvoirie, sans cellulaire, pour se ressourcer avant la campagne électorale d’automne.
Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, en conversation avec l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Éric Duhaime insiste sur l’importance du repos pour les politiciens, lui qui impose des vacances à son équipe;
- Il partage ses activités: pêche, kayak, lectures, barbecue et moments en nature;
- Éric Duhaime évoque aussi l’impact des nouvelles technologies sur le stress et le sommeil, et l’importance de se discipliner pour préserver son énergie et sa santé.