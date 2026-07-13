Période estivale

Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, revient d’une semaine de vacances en pourvoirie, sans cellulaire, pour se ressourcer avant la campagne électorale d’automne.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, en conversation avec l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés