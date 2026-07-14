Rencontre avec Pauline Marois

Alors que plusieurs chefs de l'opposition réclamaient d'une seule voix la tenue d'un sommet officiel sur l'itinérance en 2027, la CAQ choisit d'emprunter une voie différente.

Christine Fréchette privilégie plutôt la mise en place d'un grand forum national afin de jeter les bases d'un plan national de l'itinérance.

Cette annonce fait suite à une rencontre entre l'ex-Première ministre Pauline Marois et la Première ministre Christine Fréchette mardi après-midi.

Écoutez le journaliste au FM93, Félix-Antoine Bétil, faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.