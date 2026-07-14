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Rencontre avec Pauline Marois

Itinérance: Christine Fréchette préfère un forum plutôt qu'un sommet

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 juillet 2026 16:54

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Félix-Antoine Bétil
Félix-Antoine Bétil
Itinérance: Christine Fréchette préfère un forum plutôt qu'un sommet
Félix-Antoine Bétil / Cogeco Média

Alors que plusieurs chefs de l'opposition réclamaient d'une seule voix la tenue d'un sommet officiel sur l'itinérance en 2027, la CAQ choisit d'emprunter une voie différente.

Christine Fréchette privilégie plutôt la mise en place d'un grand forum national afin de jeter les bases d'un plan national de l'itinérance.

Cette annonce fait suite à une rencontre entre l'ex-Première ministre Pauline Marois et la Première ministre Christine Fréchette mardi après-midi.

Écoutez le journaliste au FM93, Félix-Antoine Bétil, faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.

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