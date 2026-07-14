Cauchemar bureaucratique

Un couple de Laval s'étant tourné vers l'adoption pour fonder une famille vit un véritable cauchemar administratif. Depuis décembre 2025, la mère, Roula Bou-Chahla, tente désespérément de faire reconnaître par le ministère québécois des Services sociaux l’adoption légale de sa fille Liana, survenue au Liban.

Malgré des démarches incessantes auprès du Secrétariat aux services internationaux à l’enfant, de l’ambassade du Canada au Liban et de Passeport Canada, Québec persiste dans son refus sous prétexte qu’il n’existe aucun organisme agréé au Liban. Cette impasse bureaucratique force aujourd’hui la séparation déchirante de sa famille, présentement partagée entre le Québec et le Liban.

Écoutez la maman de Liana, Roula Bou-Chahla, raconter son histoire, mardi, au micro de Catherine Brisson.