Classement du Global Peace Index

Alors que l'Islande domine toujours le palmarès des destinations les plus sûres au monde, suivie de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse, le rapport met en lumière une instabilité géopolitique mondiale particulièrement préoccupante.
Dans ce contexte, le Canada se positionne au 14e rang, tandis que des pays comme le Soudan, l'Ukraine et la Russie ferment la marche.
Écoutez la chroniqueuse, Fadwa Lapierre, à ce sujet mardi midi, au micro de Valérie Beaudoin.
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