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Classement du Global Peace Index

Quels sont les pays les plus sûrs pour voyager?

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Entendu dans

Le midi

le 14 juillet 2026 14:42

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Quels sont les pays les plus sûrs pour voyager?
Le Canada se positionne au 14e rang du classement du Global Peace Index / La Presse Canadienne

Alors que l'Islande domine toujours le palmarès des destinations les plus sûres au monde, suivie de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse, le rapport met en lumière une instabilité géopolitique mondiale particulièrement préoccupante.

Dans ce contexte, le Canada se positionne au 14e rang, tandis que des pays comme le Soudan, l'Ukraine et la Russie ferment la marche.

Écoutez la chroniqueuse, Fadwa Lapierre, à ce sujet mardi midi, au micro de Valérie Beaudoin.

Autres sujets abordés;

  • Arnaque aux codes QR: des fraudeurs superposent de faux codes malveillants sur les menus ou affiches officiels pour pirater les téléphones et voler les données bancaires des touristes;
  • Certification contre les punaises de lit: lancement du label Bed Bug Project en France afin de certifier les établissements touristiques qui luttent activement contre ce fléau;
  • Le Burkina Faso interdit désormais la diffusion d'images dégradantes de personnes locales vulnérables associées à des demandes de dons;
  • Rappel des consignes strictes de Passeport Canada interdisant aux parents de signer le document de leur enfant de moins de 11 ans sous peine d'invalidation.

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