 Aller au contenu
Négociations tendues

Pont Gordie-Howe pris en otage: les dessous d'un bras de fer frontalier

par 98.5

0:00
8:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 juillet 2026 16:37

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Pont Gordie-Howe pris en otage: les dessous d'un bras de fer frontalier
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

L'ouverture retardée du pont Gordie-Howe, sous la pression de Donald Trump et influencé par le propriétaire du pont Ambassador, a forcé le Canada à céder une part anticipée de ses droits de péage. 

L'analyste politique Guillaume Lavoie décortique les dessous de cet accord, révélant comment les intérêts particuliers et les décisions partisanes influencent la faisabilité de la construction d'une nouvelle infrastructure reliant les deux pays 

Écoutez le chroniqueur politique Guillaume Lavoie expliquer ce dossier, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Vous aimerez aussi

L'Iran veut assassiner Donald Trump selon les services secrets israéliens
Le midi
L'Iran veut assassiner Donald Trump selon les services secrets israéliens
0:00
9:25
Feu à Fontainebleau: la thèse de l'incendie criminel est sérieusement évoquée
Le Québec maintenant
Feu à Fontainebleau: la thèse de l'incendie criminel est sérieusement évoquée
0:00
6:42
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Festival Juste pour rire:«C'est un rêve pour tous les jeunes humoristes»
Rattrapage
Justin Morissette à l'animation
Festival Juste pour rire:«C'est un rêve pour tous les jeunes humoristes»
Le nouveau chef du NPD Avi Lewis en visite à Montréal
Rattrapage
Immersion intensive français
Le nouveau chef du NPD Avi Lewis en visite à Montréal
Itinérance: «Il faut que la première ministre prenne le leadership»
Rattrapage
Forum prévu pour 2027.
Itinérance: «Il faut que la première ministre prenne le leadership»
Mondial: l'Espagne surprend la France et file vers la grande finale
Rattrapage
La France s'incline en pleine fête nationale
Mondial: l'Espagne surprend la France et file vers la grande finale
Itinérance: Christine Fréchette préfère un forum plutôt qu'un sommet
Rattrapage
Rencontre avec Pauline Marois
Itinérance: Christine Fréchette préfère un forum plutôt qu'un sommet
Bébé abandonné à Trois-Rivières: l'agent Kevin Blanchette témoigne en cours
Rattrapage
Déontologie policière
Bébé abandonné à Trois-Rivières: l'agent Kevin Blanchette témoigne en cours
Mardi Métal: L'héritage légendaire et l'impact de Judas Priest
Rattrapage
Groupe pionnier du genre
Mardi Métal: L'héritage légendaire et l'impact de Judas Priest
Tornades, orages, ciel jaune...que se passe-t-il au Québec?
Rattrapage
Tour d'horizon de la météo
Tornades, orages, ciel jaune...que se passe-t-il au Québec?
France-Espagne : l'avantage à la Roja après 45 minutes
Rattrapage
1-0 à la mi-temps
France-Espagne : l'avantage à la Roja après 45 minutes
Maudit Français: l’humour québécois s’exporte en France
Rattrapage
Date de sortie prévue en janvier 2027
Maudit Français: l’humour québécois s’exporte en France
Une famille de Laval privée de sa fille adoptive
Rattrapage
Cauchemar bureaucratique
Une famille de Laval privée de sa fille adoptive
France-Espagne: «Une finale avant l'heure» -Jérémy Filosa
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
France-Espagne: «Une finale avant l'heure» -Jérémy Filosa
La saison estivale vue par Éric Duhaime
Rattrapage
Période estivale
La saison estivale vue par Éric Duhaime
À qui appartient notre image?
Rattrapage
Photos Instagram
À qui appartient notre image?