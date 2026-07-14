Négociations tendues

L'ouverture retardée du pont Gordie-Howe, sous la pression de Donald Trump et influencé par le propriétaire du pont Ambassador, a forcé le Canada à céder une part anticipée de ses droits de péage.

L'analyste politique Guillaume Lavoie décortique les dessous de cet accord, révélant comment les intérêts particuliers et les décisions partisanes influencent la faisabilité de la construction d'une nouvelle infrastructure reliant les deux pays

Écoutez le chroniqueur politique Guillaume Lavoie expliquer ce dossier, mardi, au micro de Catherine Brisson.