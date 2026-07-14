Date de sortie prévue en janvier 2027

Alors que la France célèbre sa fête nationale, l’équipe du film Maudit Français a choisi ce moment opportun pour annoncer sa date de sortie en février prochain.

Réalisée par Émile Gaudreault à qui l'on doit les succès De père en flic et Menteur, cette coproduction franco-québécoise pose un regard humoristique sur le choc culturel et les différences qui unissent et séparent le Québec de la France à travers l'histoire d'un mariage.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, mardi, lors du Québec maintenant.

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