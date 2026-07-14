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Date de sortie prévue en janvier 2027

Maudit Français: l’humour québécois s’exporte en France

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 juillet 2026 15:39

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Maudit Français: l’humour québécois s’exporte en France
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Alors que la France célèbre sa fête nationale, l’équipe du film Maudit Français a choisi ce moment opportun pour annoncer sa date de sortie en février prochain.

Réalisée par Émile Gaudreault à qui l'on doit les succès De père en flic et Menteur, cette coproduction franco-québécoise pose un regard humoristique sur le choc culturel et les différences qui unissent et séparent le Québec de la France à travers l'histoire d'un mariage.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, mardi, lors du Québec maintenant.

Autres sujets abordés;

  • Charles Aznavour enflamme les stades : la chanson de 1967 Emmenez-moi est devenue l'hymne officiel des supporters de l'équipe de France de soccer;
  • Décès de Denise Émond : disparition à l'âge de 98 ans de la comédienne et humoriste, pionnière du stand-up au Québec et moitié du célèbre duo comique Ti-Gus et Ti-Mousse.

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