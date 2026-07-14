Le carré d'as final de ce Mondial 2026 est officellement ouvert avec le choc France-Espagne.

Ce duel met en scène un face-à-face générationnel.

D'un côté, Kylian Mbappé arrive sur le terrain habité par une motivation démesurée pour effacer le souvenir douloureux de sa dernière coupe du monde. De l'autre, la jeune sensation espagnole de 19 ans, Lamine Yamal, tente de retrouver son efficacité en raison d'un retour de blessure progressif.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa, faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.