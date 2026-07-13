 Aller au contenu
Élu en 2007 avec l'ADQ

Départ de François Bonnardel: «La CAQ perd un bon soldat»

par 98.5

0:00
12:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 juillet 2026 17:28

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
Départ de François Bonnardel: «La CAQ perd un bon soldat»
François Bonnardel a d'abord été élu comme député adéquiste de Shefford en 2007. L'élu représente depuis cette circonscription, qui est devenue celle de Granby. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

L'annonce du départ de la vie politique de François Bonnardel, après 19 ans comme député de Granby, est un coup dur pour la Coalition avenir Québec.

D'une part, parce qu'il y a maintenant une moitié des élus de la CAQ qui ont annoncé qu'ils ne se présenteraient pas cet automne et, de l'autre, car il était l'un des piliers de la formation autonomiste.

De plus, un membre de son cabinet quitte également la CAQ, mais pour passer chez les conservateurs d'Éric Duhaime. 

Écoutez les explications du chorniqueur politique Jonathan Valois, lundi, au micro de Catherine Brisson.

«François Bonnardel a toujours été de ceux qui servaient de phare au sein de la formation. À la suite du fiasco entourant la plateforme SAAQclic, il a dû quitter ses fonctions, mais il l'a fait avec énormément de noblesse et d'humilité. Plutôt que de s'épancher dans les médias en se présentant comme une victime collatérale, il a accepté la situation en bon soldat, même si tout le monde savait que cette épreuve était difficile pour lui.»

Jonathan Valois

Autre sujet abordé

  • Échec d'Hydro-Québec à Pessamit: le problème vient-il du leadership du conseil de bande ?

Vous aimerez aussi

Entente avec Hydro-Québec: les Innus de Pessamit votent «NON» à 63%
Le matin
Entente avec Hydro-Québec: les Innus de Pessamit votent «NON» à 63%
0:00
7:04
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La saison estivale vue par Éric Duhaime
Rattrapage
Période estivale
La saison estivale vue par Éric Duhaime
À qui appartient notre image?
Rattrapage
Photos Instagram
À qui appartient notre image?
125, rue des Malaises: un film tourné sans financement institutionnel
Rattrapage
Une oeuvre qui aborde l'aide médicale à mourir
125, rue des Malaises: un film tourné sans financement institutionnel
La grande séduction de Mark Carney
Rattrapage
Voyage en Arabie saoudite
La grande séduction de Mark Carney
Jannik Sinner, toujours au sommet du tennis mondial
Rattrapage
Il conserve son titre à Wimbledon
Jannik Sinner, toujours au sommet du tennis mondial
Feu à Fontainebleau: la thèse de l'incendie criminel est sérieusement évoquée
Rattrapage
En France
Feu à Fontainebleau: la thèse de l'incendie criminel est sérieusement évoquée
«J'ai hâte, c'est un bon stress» -Souldia
Rattrapage
Sur les Plaines d'Abraham, lundi soir
«J'ai hâte, c'est un bon stress» -Souldia
Décès de Lindsey Graham: Donald Trump perd un «vrai de vrai républicain»
Rattrapage
Guerres en Iran et en Ukraine
Décès de Lindsey Graham: Donald Trump perd un «vrai de vrai républicain»
Référendum à Pessamit: «N'importe quel Québécois aurait eu des questionnements»
Rattrapage
10 jours pour trancher dans ce dossier sensible
Référendum à Pessamit: «N'importe quel Québécois aurait eu des questionnements»
«L'Argentine s'en sort bien, mais n'est pas très convaincante» -Évelyne Audet
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde
«L'Argentine s'en sort bien, mais n'est pas très convaincante» -Évelyne Audet
Les nuisances sonores sont bien présentes à Saguenay
Rattrapage
Des campagnes de civilité sont en cours
Les nuisances sonores sont bien présentes à Saguenay
Téléphones, cendres et Skittles: les artistes sur scène deviennent des cibles
Rattrapage
Ed Sheeran parmi les victimes
Téléphones, cendres et Skittles: les artistes sur scène deviennent des cibles
Baignade en eau libre: Lachine réclame son accès public
Rattrapage
23e édition du Grand Splash
Baignade en eau libre: Lachine réclame son accès public
Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif
Rattrapage
Résumé de l'actualité sportive
Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif