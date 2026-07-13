Élu en 2007 avec l'ADQ

L'annonce du départ de la vie politique de François Bonnardel, après 19 ans comme député de Granby, est un coup dur pour la Coalition avenir Québec.

D'une part, parce qu'il y a maintenant une moitié des élus de la CAQ qui ont annoncé qu'ils ne se présenteraient pas cet automne et, de l'autre, car il était l'un des piliers de la formation autonomiste.

De plus, un membre de son cabinet quitte également la CAQ, mais pour passer chez les conservateurs d'Éric Duhaime.

Écoutez les explications du chorniqueur politique Jonathan Valois, lundi, au micro de Catherine Brisson.