Une oeuvre qui aborde l'aide médicale à mourir

Le film québécois 125, rue des Malaises, réalisé par Louis Bélanger et produit par Denise Robert, aborde l'aide médicale à mourir.
Écoutez Stéphane Leclair, qui a rencontré les comédiens en point de presse, en compagnie de Catherine Brisson.
Les sujets abordés
- Rémi Girard, Geneviève Schmidt, Pierre-Luc Funk, Claude Legault et Guylaine Tremblay font partie de la distribution;
- Le film a été tourné sans financement institutionnel;
- Le long-métrage privilégie l’improvisation et la liberté créative;
- L’acteur Sam Neill, connu pour Jurassic Park (1993) et La leçon de piano, est décédé.