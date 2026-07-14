Au total, six suspects ont été arrêtés

L'enquête sur l'incendie qui a touché la forêt de Fontainebleau progresse rapidement. Un pompier volontaire fait partie des six suspects arrêtés après le déclenchement de multiples foyers d'incendie d'origine criminelle.

Une dizaine de départs de feu avaient été repérés sur un périmètre restreint, le suspect a reconnu les faits.

L'incendie a désormais été «fixé» par les pompiers, ce qui signifie que les flammes continuent de brûler, mais qu'elles ne progressent plus, grâce à l'intervention de 850 pompiers et pour la première fois dans la région de quatre avions-Canadair.

Écoutez le journaliste français, Thomas Schnell, faire le point sur la situation, mardi lors de l'émission Le midi.