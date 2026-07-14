Groupe pionnier du genre

À l'occasion de leur segment « Mardi Métal », Stéphane Leclair et Catherine Brisson explorent l'univers des pionniers du heavy metal et présente cette semaine le mythique groupe Judas Priest.

Formé en 1969 au Royaume-Uni, ce groupe phare a révolutionné le genre grâce à l'utilisation novatrice de deux guitares électriques et à la voix unique de son chanteur, Rob Halford, figure marquante et pionnière de la communauté LGBTQ.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, mardi, au Québec maintenant.