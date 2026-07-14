1-0 à la mi-temps

L'Espagne a pris les devants 1-0 à la 22ᵉ minute grâce à un tir de pénalité controversé, mettant de la pression sur les Bleus, qui n'avaient pourtant encaissé aucun but depuis le début du tour éliminatoire.
Écoutez Evelyne Audet analyser l'actualité sportive, mardi, au micro de Catherine Brisson.
Autre sujet abordé;
- Vente de l'Armada de Blainville-Boisbriand : l'équipe de la LHJMQ a été vendue à l'homme d'affaires américain John Mooreland. Malgré les inquiétudes des partisans, ce dernier a exprimé son intention claire de maintenir la concession à Boisbriand.