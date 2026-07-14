Participation record au Tri-Memphré de Magog

Le Tri-Memphré de Magog a connu un succès retentissant lors de sa dernière édition en établissant un record historique avec plus de 2 500 participants.

Devant cet engouement exceptionnel, l’organisation a même dû refuser des inscriptions, la zone de transition étant saturée.

Le président de l'événement, René Pomerleau, souligne une reprise marquée de la discipline depuis deux ans, avec une relève prometteuse de 250 jeunes inscrits.

Bien que le triathlon de longue distance exige une préparation rigoureuse, l'événement propose des formules variées et accessibles pour tous les niveaux.

Écoutez René Pomerleau, président du Tri-Memphré, donner tous les détails, mardi au Matin.