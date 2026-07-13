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Le 30 juillet

L'attaquant des Canadiens Kirby Dach se présentera devant l'arbitre

par 98.5 Sports

0:00
16:46

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 13 juillet 2026 21:41

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jean-François Baril
Jean-François Baril
L'attaquant des Canadiens Kirby Dach se présentera devant l'arbitre
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Daniel Jacob est le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval;
  • L'attaquant des Canadiens de Montréal, Kirby Dach, se présentera devant l'arbitre le 30 juillet;
  • Le Tricolore a fait une offre qualitative de 4 millions $, mais à deux volets;
  • Jeremy Filosa s'attendait à ce que les Canadiens se servent de monnaie d'échange avec Dach plutôt que d'en arriver à une négociation serrée;
  • Peyton Krebs obtient 18 millions $ pour quatre ans: est-ce que Zachary Bolduc salive déjà?
  • Match des étoiles du baseball majeur: c'est le concours de coups de circuit;
  • 64 pays dans quatre ans à la Coupe du monde?
  • Jeremy Filosa aimerait bien voir l'Angleterre gagner le Mondial.

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