Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Daniel Jacob est le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval;
- L'attaquant des Canadiens de Montréal, Kirby Dach, se présentera devant l'arbitre le 30 juillet;
- Le Tricolore a fait une offre qualitative de 4 millions $, mais à deux volets;
- Jeremy Filosa s'attendait à ce que les Canadiens se servent de monnaie d'échange avec Dach plutôt que d'en arriver à une négociation serrée;
- Peyton Krebs obtient 18 millions $ pour quatre ans: est-ce que Zachary Bolduc salive déjà?
- Match des étoiles du baseball majeur: c'est le concours de coups de circuit;
- 64 pays dans quatre ans à la Coupe du monde?
- Jeremy Filosa aimerait bien voir l'Angleterre gagner le Mondial.