Un jeune homme de 18 ans, Ramish Ataye, a été accusé du meurtre de sa mère vendredi après-midi au palais de justice de Sherbrooke. Les événements sont survenus jeudi soir sur la rue de la Laiterie, dans le secteur de Fleurimont.

Alors qu'il s'agit d'un quartier de nature tranquille, des voisins ont été inquiétés par les bruits provenant d'une résidence et ont ainsi contacté les policiers, qui ont fait la macabre découverte à leur arrivée.

Écoutez les détails de cette sordide histoire avec le journaliste du 107.7, Jean-François Desaulniers, au Québec maintenant.