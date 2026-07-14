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Duel France-Espagne

Demi-finale au Mondial: «Je vais y aller avec la France» -Jérémy Filosa

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Entendu dans

Le midi

le 14 juillet 2026 13:58

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Demi-finale au Mondial: «Je vais y aller avec la France» -Jérémy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Le choc France-Espagne en demi-finale de la coupe du monde 2026, mardi après-midi, s'annonce extrêmement serré.

Si les experts favorisent actuellement l'équipe française, les statistiques récentes forcent à la prudence alors que l'Espagne a eu le dessus sur les Bleus lors de leurs deux derniers affrontements majeurs.

Kylian Mbappé, 27 ans et grande vedette du soccer, souhaite à tout prix obtenir une deuxième coupe du monde. Le prodige espagnol de 19 ans, Lamine Yamal a qualifié cette rencontre comme étant la plus importante de sa carrière.

Il tentera donc de prouver qu'il a la maturité nécessaire pour mener son équipe jusqu'à la finale de ce Mondial.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa, faire le point, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.

« Aujourd'hui, ceux qui regardent ça de loin, doivent regarder ça comme le duel entre, on peut le dire, peut-être le meilleur joueur présentement sur la planète, Kylian Mbappé, et le jeune Lamine Yamal. »

Jérémy Filosa

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