Duel France-Espagne

Le choc France-Espagne en demi-finale de la coupe du monde 2026, mardi après-midi, s'annonce extrêmement serré.

Si les experts favorisent actuellement l'équipe française, les statistiques récentes forcent à la prudence alors que l'Espagne a eu le dessus sur les Bleus lors de leurs deux derniers affrontements majeurs.

Kylian Mbappé, 27 ans et grande vedette du soccer, souhaite à tout prix obtenir une deuxième coupe du monde. Le prodige espagnol de 19 ans, Lamine Yamal a qualifié cette rencontre comme étant la plus importante de sa carrière.

Il tentera donc de prouver qu'il a la maturité nécessaire pour mener son équipe jusqu'à la finale de ce Mondial.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa, faire le point, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.