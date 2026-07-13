Existe-t-il un moyen de retrouver des souvenirs d’une vie passée? L’hypnose permettrait-elle à notre cerveau de retrouver la mémoire sur des expériences antérieures à notre naissance...?

Ces souvenirs disparus sont souvent des cas de cryptomnésie, des éléments de mémoire oubliés que notre cerveau utilise inconsciemment.

Mais dans certains cas, le mystère reste entier. C’est le cas avec la fameuse histoire de Bridey Murphy, une Irlandaise qui est intervenue dans le corps d’une femme américaine qui se faisait hypnotiser au milieu des années 1950.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans le paranormal Christian Page aborder le tout, lundi, dans l’émission de Marie-Claude Lavallée.