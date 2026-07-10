Tanné de Tinder et compagnie?

Mensonges, rejet et fatigue des écrans, les applications de rencontre font de plus en plus de déçus.

L'entremetteuse Lysia Carrier propose une alternative aux applications avec son concept de la « no-date ».

Elle organise des événements de groupe réunissant de 10 à 200 célibataires pour permettre aux gens de socialiser naturellement, sans la pression du premier rendez-vous officiel.

Écoutez l'entremetteuse Lysia Carrier proposer de nouvelles manières de rencontrer l'être cher à l'émission L'effet Lavallée, vendredi.