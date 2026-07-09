Le Québec a été secoué par deux pertes tragiques

Le Québec a récemment été secoué par deux pertes tragiques: celle d'un policier mort en devoir et celle du célèbre comédien Marc Messier.

Bien que la majorité des citoyens ne les connaissaient pas personnellement, une profonde vague de tristesse s'est propagée dans la communauté.

Comment expliquer une telle réaction populaire?

Écoutez le psychologue et spécialiste du deuil, perte, des changements et transitions de vie et stress post-traumatique, Gilles Deslauriers, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Selon le spécialiste, ces deuils collectifs s'expliquent par un phénomène de projection et un besoin fondamental de connectivité humaine.