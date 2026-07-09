 Aller au contenu
Le Québec a été secoué par deux pertes tragiques

Les deuils collectifs: comment expliquer une telle réaction populaire?

par 98.5

0:00
19:17

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 9 juillet 2026 10:12

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Les deuils collectifs: comment expliquer une telle réaction populaire?
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Le Québec a récemment été secoué par deux pertes tragiques: celle d'un policier mort en devoir et celle du célèbre comédien Marc Messier.

Bien que la majorité des citoyens ne les connaissaient pas personnellement, une profonde vague de tristesse s'est propagée dans la communauté.

Comment expliquer une telle réaction populaire?

Écoutez le psychologue et spécialiste du deuil, perte, des changements et transitions de vie et stress post-traumatique, Gilles Deslauriers, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Selon le spécialiste, ces deuils collectifs s'expliquent par un phénomène de projection et un besoin fondamental de connectivité humaine.

«L'empathie pour moi, c'est très sain dans la mesure où ça ne devient pas envahissant, mais c'est pour moi fondamentalement quelque chose d'humain»

Gilles Deslauriers

Vous aimerez aussi

Le grand requin blanc de retour aux Îles-de-la-Madeleine
Le Québec maintenant
Le grand requin blanc de retour aux Îles-de-la-Madeleine
0:00
7:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Radin ou dépensier: comment expliquer nos différences?
Rattrapage
Gestion de l’argent
Radin ou dépensier: comment expliquer nos différences?
Le microbiote: quand l'intestin dicte sa loi au cerveau
Rattrapage
Les Canadiens mangent deux fois moins de fibres
Le microbiote: quand l'intestin dicte sa loi au cerveau
Santé et intelligence artificielle: du progrès, mais aussi des dangers
Rattrapage
Nouvelles technologies
Santé et intelligence artificielle: du progrès, mais aussi des dangers
Doit-on prévenir son employeur d'une idylle au travail?
Rattrapage
Un expert en RH se prononce
Doit-on prévenir son employeur d'une idylle au travail?
Les secrets enfouis sous la tour de Radio-Canada
Rattrapage
Les trésors du «Faubourg à m'lasse»
Les secrets enfouis sous la tour de Radio-Canada
Achat d'une propriété: les trois pièges à éviter selon un notaire
Rattrapage
Le plus gros investissement d'une vie
Achat d'une propriété: les trois pièges à éviter selon un notaire
Grand cortège de policers au centre-ville: «Ça impose le respect»
Rattrapage
Décès de Mohamed Lamine Benredouane
Grand cortège de policers au centre-ville: «Ça impose le respect»
«C’est un acteur qui était capable de jouer n’importe quoi» –Denis Bouchard
Rattrapage
Décès de Marc Messier
«C’est un acteur qui était capable de jouer n’importe quoi» –Denis Bouchard
«Ce que je retiens de Marc Messier, c’est sa joie de vivre et sa rigueur»
Rattrapage
Décès du comédien
«Ce que je retiens de Marc Messier, c’est sa joie de vivre et sa rigueur»
«Il était plus drôle que le plateau au complet» –Claude Meunier
Rattrapage
Décès de Marc Messier
«Il était plus drôle que le plateau au complet» –Claude Meunier
18e édition de la Ride de Filles: Lulu Hughes invite le public à célébrer la vie
Rattrapage
Soutenir la recherche pour le cancer du sein
18e édition de la Ride de Filles: Lulu Hughes invite le public à célébrer la vie
«Les gens tiennent absolument à rendre hommage à ce collègue»
Rattrapage
Cérémonie pour Mohamed Lamine Benredouane
«Les gens tiennent absolument à rendre hommage à ce collègue»
Pourquoi notre cerveau a un besoin vital du sourire de l'autre?
Rattrapage
Les dessous du comportement humain
Pourquoi notre cerveau a un besoin vital du sourire de l'autre?
Un cortège extraordinaire pour rendre un dernier hommage au policier
Rattrapage
Cérémonie pour Mohamed Lamine Benredouane
Un cortège extraordinaire pour rendre un dernier hommage au policier