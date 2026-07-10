Est-ce la faute des écrans?

Les écrans sont-ils en train de tuer notre plaisir de lire ?

Sachant qu'un adulte québécois sur cinq n'a pas lu un seul livre en 2024, la question se pose. Aux États-Unis, ce chiffre grimpe même à 40 % !

Pour vous donner le goût de plonger dans un bon livre, le chroniqueur culturel à La Presse Mario Girard et la recherchiste Marie-Hélène Dufays Marinescu partagent leurs suggestions littéraires du moment.

Écoutez l'animatrice Marie-Claude Lavallée aborder le sujet avec ses deux invités, vendredi, à l'Effet Lavallée