Mode éphémère

Selon une étude, 80% des Canadiens estiment qu’ils possèdent trop de vêtements. Un constat qui est accentué par la démocratisation de vendeurs qui proposent de plus en plus de produits de faible qualité pour un coût modique.

Puisque ces vêtements s’usent trop vite, ils sont aussi jetés en trop grand nombre.

Pourtant, plusieurs astuces simples de consommation et d’entretien permettent de faire le bon choix de textile et de les garder beaux le plus longtemps possible.

Écoutez Marie-Eve Faust, professeure à l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM, livrer son expertise sur le sujet, lundi, à l’émission L’effet Lavallée.

Parmi ses recommandations, l’experte souligne le rôle du sèche-linge dans la détérioration des vêtements.