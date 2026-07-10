L'histoire de l'organisme

Créé en 1940 pour contribuer à la réinsertion sociale de jeunes délinquants grâce à des méthodes novatrices pour l'époque, Boscoville est reconnu comme le berceau de la psychoéducation au Québec.

L'organisme, qui n'est plus ce lieu d'accueil, a toutefois conservé sa vocation d'aide aux jeunes en développant des programmes de prévention et d'intervention destinés à soutenir les professionnels du réseau de la santé, du milieu scolaire et des organismes communautaires.

Écoutez Annie Fournier, directrice générale de Boscoville, retracer l'histoire de cet organisme qui a contribué à faire innover le Québec, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.