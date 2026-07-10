Québec souhaite limiter le libre accès au Benadryl

Le gouvernement du Québec souhaite retirer le Benadryl des tablettes des pharmacies. Ceux qui souhaite s'en procurer devront d'abord consulter un pharmacien.

Cette idée fait suite au « challenge Benadryl » sur TikTok, qui incitait les jeunes à consommer la plus grande dose possible de ce médicament en vente libre qui améliore le sommeil ou permet de lutter contre les allergies.

Écoutez Diane Lamarre, pharmacienne et ex-présidente de l’Ordre, aborder le sujet, vendredi, au micro de l’animatrice Marie-Claude Lavallée.