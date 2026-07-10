Québec souhaite limiter le libre accès au Benadryl

Le gouvernement du Québec souhaite retirer le Benadryl des tablettes des pharmacies. Ceux qui souhaite s'en procurer devront d'abord consulter un pharmacien.
Cette idée fait suite au « challenge Benadryl » sur TikTok, qui incitait les jeunes à consommer la plus grande dose possible de ce médicament en vente libre qui améliore le sommeil ou permet de lutter contre les allergies.
Écoutez Diane Lamarre, pharmacienne et ex-présidente de l’Ordre, aborder le sujet, vendredi, au micro de l’animatrice Marie-Claude Lavallée.
«Il n'y aurait plus ce libre accès qui banalisait l'utilisation du Benadryl. Avec les abus les risques sont énormes: convulsions, coma, détresse respiratoire et décès immédiat. Si on a pris beaucoup de doses, c'est très difficile de neutraliser tout ça. C'est le décès d'un jeune de 18 ans malheureusement qui a conduit à cette mise en garde et à cette proposition tout à fait appropriée et sécuritaire pour les patients.»
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