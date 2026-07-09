Les Canadiens mangent deux fois moins de fibres

Des études de plus en plus nombreuses tendent à démontrer le lien bidirectionnel étroit, surnommé l'axe intestin-cerveau, qui unit notre santé mentale à notre santé digestive.

Composé de 100 000 milliards de bactéries et de microorganismes, le microbiote intestinal régule une multitude de fonctions corporelles en transmettant des messages chimiques directement à notre cerveau par le biais du nerf vague.

Saviez-vous d'ailleurs qu'une grande partie de la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite directement dans notre intestin?

Écoutez la nutritionniste Stéphanie Côté aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Elle explique que, pour maintenir cette harmonie, l'ingrédient magique demeure les fibres alimentaires, qui agissent comme le carburant préféré des bonnes bactéries.

Or, la majorité de la population en consomme deux fois moins que les apports recommandés, s'exposant ainsi à une hausse des risques d'inflammation et de maladies.